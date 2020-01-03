В Москве призвали к «нулевой толерантности» в отношении Польши

03.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша пытается переписать историю Второй мировой войны для того, чтобы выставить себя жертвой и скрыть свою ответственность и участие в развязывании этой страшной войны.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Одна Родина» рассказал российский историк Олег Айрапетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный интерес Польши (в искажении истории – прим. ред.) – это виктимизация, снятие своей доли ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Это перемещение в область забвения активного сотрудничества с гитлеровской Германией. Это полное забвение.

Президент Путин говорил об этом во время своего выступления, антисемитской составляющей польской политики», – сказал он.

Также, по мнению Олега Айрапетова, Польша будет продолжать искажение истории.

Потому лучшим ответом со стороны Москвы будет разрыв контактов и полное отсутствие терпимости к подобному поведению.

«Поляки хотят быть шулером с маузером в руках – то есть постоянно менять козыри и оставаться при этом выигрыше, а в случае чего – иметь под рукой заряженный пистолет. Нет, ребята, так не будет. Будет по-другому. Может быть, не так, как хотелось бы Москве, но так, как вы хотите – не будет, потому что это дорога в никуда, в катастрофу.

Нужно понимать, что в основе польского сознания, в основе их культуры, лежит глубоко укоренившаяся ненависть к нам. И от этой ненависти они не могут отказаться, потому что это часть польской самости.

Возможно, лучшим выходом решения является ноль контактов. И то, что на английском языке, который принят в государстве-хозяине современной Польши – «zero tolerance», нулевая терпимость по отношению к подобного рода гнусностям и гадостям, которые идут, шли и будут идти из Варшавы», – резюмировал эксперт.