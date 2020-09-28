В Москве призвали перестать «играть в Минский процесс с киевскими напёрсточниками»

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Высокопоставленные украинские чиновники признаются, что не собираются выполнять взятые на себя обязательства, поэтому дальнейшие переговоры в Минске бессмысленны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона приняла постановление, нарушающее Минские соглашения, о чём с вами говорить? Мы спрашиваем: будете его отменять? На что они отвечают: «Мы об этом подумаем». Вы признаёте, что вы его не выполнили. Кравчук и Резников признают, что вы нарушили Минские соглашения, приняв это постановление Верховной рады.

Вы ничего не можете сделать, вы приходите в Раду и вам такие, как фракция «Голос» и все прочие, говорят: «Пошли отсюда вон». Резников с трибуны Верховной рады говорит: «Мы не будем закреплять особый статус Донбасса в Конституции, не хотим».

Подождите, зачем мы вообще проводим переговоры? И зачем нам тогда встречаться каждую неделю? Для того, чтобы раз в неделю приходить и спрашивать у украинской стороны сделали ли они-то, что обещали? А они будут отвечать: «Нет», – заявил Мирошник украинским оппонентам.

В свою очередь российский телеведущий Владимир Соловьев предложил прекратить тратить время и силы на переговоры в Минске, потому что украинская сторона всё равно не собирается ничего выполнять.

«Родион, я вообще не могу понять, а зачем вести с ними хоть какие-то переговоры? Если они выбрали совершенно уникальную тему, они говорят: «А мы не знаем, кто у нас переговаривается». Потом они говорят: «Эти переговорщики никакой роли не играют, потому что у нас есть Рада, которая совершенно независима и Рада принимает решения». Потом они скажут: «А ещё у нас есть президент».

Контактная группа в Минске – это факультатив, что ли? Зачем вообще тратить на это время? Не осуществлено ни одного решения. Они говорят: «Если нам решения выгодные – да». А если решения не нравится: «Ой, знаете, у нас есть Рада, мы на них давить не можем, у нас же демократия…

Ой, а ещё у нас есть всенародно избранный Голобородько (персонаж в телесериале «Слуга народа», которого сыграл Зеленский – прим. ред.), он тоже, мы его не может заставить», – возмутился телеведущий.

«Иными словами, они думают, что эта вечная игра в напёрстки никому не видна? Да они жульё, они просто абсолютные жулики. Зачем на них время тратить? Скажите им спокойно: «Пошли вон», – предложил Соловьев.