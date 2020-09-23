Разумков сумбурно объяснил, что выборов Донбассу не видать

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада не будет назначать выборы в республиках Донбасса в обозримом будущем.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, то, что сегодня Верховная рада отказывается от проведения выборов, не влияет на «Минские соглашения», потому что Киев требует полного контроля над границей до голосования.

«Я не согласен с той позицией, о которой мы сегодня говорим, а именно о том, что сегодня кто-то пытается доказать, что это влияет на «Минский процесс». По состоянию на сегодня выборы на временно оккупированной территории, к сожалению, я правда говорю, что мне жаль, что мы не можем провести выборы, именно выборы, потому что выборы – это совокупность многих аспектов. Это свободный доступ, это и свобода слова, это и возможность выбирать и быть избранным, возможность агитировать.

Выборы – это всегда демократический процесс, а не назначение тех или иных личностей на избранные должности. Действительно, я считаю, что сегодня этого нельзя провести. Если мы говорим о постановлении, которое было принято, то Верховная рада объявляет выборы не позднее, чем за 90 дней до их проведения. Это постановление – фактически постановление одного действия.

Мы объявили не вообще выборы. Выборы – это конкретная дата на конкретной территории. Именно такую функцию выполнила Верховная рада, объявив выборы 25 октября на территории нашего государства, местные выборы. И сегодня говорить, что какие-то пункты будут противоречить девятому пункту «Минских договоренностей», я думаю, что не совсем корректно.

Если мы говорим о том, что рано или поздно будут происходить выборы на всей территории независимого, свободного государства, также Верховная рада должна будет выполнить свою функцию и проголосовать за постановление об объявлении выборов. Я уверен, что когда будет возможность Верховная рада это с удовольствием сделает. Если мы говорим о пунктах «Минских договоренностей», к сожалению, пока что не выполнены еще те восемь пунктов, которые предшествуют девятому пункту, о котором сегодня говорили некоторые представители в Трехсторонней контактной группе», – заявил Разумков.

Примечательно, что Рада также отказалась проводить местные выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, что эксперты объясняют крайне низким рейтингом партии власти в этих регионах..