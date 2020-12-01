Наказать спонсоров карателей. В Москве призвали принять «Акт Бузины»

01.12.2020, Москва, Владимир Гладков

В России пора принять законопроект, предусматривающий большие штрафы для тех, кто перечисляет средства украинской армии и нацбатальонам.

Об этом в своём Telegram-канале заявил российский телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пора принять в России «Акт Бузины». Наказывать рублём наших сограждан, которые спонсируют украинскую армию и нацбатальоны. Перечислил ВСУ 1000 рублей, заплати штраф миллион. А то совсем уже оборзели эти «спонсоры терроризма». Мало того, что не стесняются своей подлости, так ещё и кичатся этим», – написал Попов.

Напомним, что Олесь Бузина – киевский публицист журналист, убитый во дворе собственного дома праворадикалами в 2015 году. Несмотря на задержание подозреваемых, ответственность за это преступления до сих пор никто не понес.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий муниципальным и государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство на территории другого государства. Это актуально, в том числе, и для Крыма, где многие чиновники сохранили украинские паспорта и даже выезжают на Украину для получения тамошних «безвизовых» документов.