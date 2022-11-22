В Москве призвали вместо Африки отдавать зерно КНДР за боеприпасы  

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В затяжной войне ничего лишнего не бывает, а потому России ничего не мешает наладить поставки вооружений из Северной Кореи взамен на бесплатное зерно для Африки.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рассказывал о северных корейцах. Когда я слышу, как очередной идиот, на полном серьёзе, говорит: «Что нам покупать у них? У нас всё есть». Значит это или враг, или дурак. Или, скорее всего, всё в одном флаконе. У них есть всё, что нам надо.

У них 17 заводов по производству стрелкового, артиллеристского вооружения. У них 35 заводов по производству боеприпасов к стрелковому, артиллеристскому оружию, в том числе к тому, что используется в зоне конфликта. Всё это они производят, запасы огромные. Давайте с ними работать. Мы говорим – мы поставим зерно, удобрения бесплатно странам Африки. Зачем поставлять зерно странам Африки? Поставьте корейцам, бесплатно эшелонами гоните зерно, удобрения, у нас общие границы. Не надо в Африку. С Африкой разберёмся. Поставляйте и получите в ответ очень много того, что нам надо. Это долгосрочная война, на войне ничего лишнего не бывает», – объяснил Багдасаров.