Новости Украины

Диверсия на трёх нитках газопровода «Северный поток» – это лишь проба пера. Американцы готовят следующие теракты уже на российской территории с поражением крупных инфраструктурных объектов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«К сожалению, всё, что я вижу, в том числе в поведении американцев, говорит о том, что они ядерное табу с себя сняли. Нет, они сами ядерным оружием бить не будут. Но то, что они пошли на этот теракт в отношении крупного инфраструктурного проекта, находящегося не на нашей территории. Конечно, они не подтвердили версию «саботажа» на «Северном потоке». Но мы же – все понимаем, зачем там были американские военные корабли, как там всё летало. То, что они пошли на совершение этого теракта – это пробы пера. Следующими будут теракты на нашей территории, на наших инфраструктурных объектах… Американцы, пока мы ожидаем, что они принесут нам ничью, начинают апробировать методику террористических актов с большими последствиями», – отметил он.

«У меня нет сомнений, что санкция режиму Зеленского на компоновку грязной бомбы и последующее её применение, вероятней всего, на южном направлении, дана. Я думаю, вопрос применения Украиной грязной бомбы – это вопрос нескольких недель. И не надо будет прятать голову в песок и говорить, что нас не предупреждали. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны быть готовы к применению киевским режимом грязной бомбы по территории воссоединяющихся с Россией регионов», – призвал Евстафьев.