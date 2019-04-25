В Москве прогнозируют интеграцию ЛДНР и новый виток конфронтации с Украиной

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российские власти намерены в будущем интегрировать республики Донбасса в состав Российской Федерации.

К такому выводу пришли опрошенные «Независимой газетой» московские эксперты.

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Так, член член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский полагает, что решение президента Владимира Путина о выдаче паспортов «прямо связано именно с выборами на Украине».

«Наши власти, очевидно, хотят таким образом сразу продемонстрировать позицию Москвы», – сказал эксперт. По его мнению, эта позиция «заключается в намерениях в ближайшее время интегрировать еще и Донбасс, а желание отрезать еще одну часть Украины однозначно ухудшит отношения с ней».

Он также говорит, что российские власти понимают последствия такого шага, но они им, видимо, безразличны.

«Так что этот указ – прелюдия нового витка конфронтации», – говорит Шаблинский

Похожего мнения придерживается и первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Россия сейчас дает понять, что будет проводить свою политику вне зависимости от внутриукраинской ситуации, а если Зеленский захочет нормализовать отношения, то сам должен сделать шаг, потому что, с точки зрения российской власти, мы уже столько уступали, что дальше некуда», – отметил политолог.

Также он проводит параллель с ситуацией по раздаче российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии.

«Поэтому это можно расценивать как сигнал, что в случае обострения отношений с Украиной ситуация с Абхазией и Южной Осетией может повториться», – сказал Макаркин.

Он также говорит, что, судя по принятию указа о паспортах, «позиция «ястребов» в российской власти оказалась сильнее».