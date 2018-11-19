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19.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Москва, Политика, Россия
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В Москве прошла акция в поддержку экстремистов

Симпатизирующие запрещенному в Российской Федерации экстремистскому Меджлису ежемесячно устраивают пикеты в Москве.

В этот раз демонстрацию приурочили к 75-летию бывшего председателя организации, депутата Верховной рады Мустафы Джемилева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники пикета выстроились рядом с Третьяковской галлереей, в руках у них были транспаранты с надписями: «Мустафа Джемилев. 75 лет», цитатами из меджлисовского гимна «Ант эткенмен» («Я поклялся», – авт.), «Крым – крымским татарам».

Они требовали передачи Крыма Украине, освобождения террористов из российских тюрем и обмена пленными в Донбассе.

Аналогичная акция состоялась и в Санкт-Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Организатором пикетов является группа «Стратегия – 18». Российские граждане, участвующие в акциях, не стесняются заявлять, что Крым «оккупирован», а Россия является «агрессором» на Украине.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что ФСБ с пристрастием встретила меджлисовцев, возвращающихся со сборища в Киеве

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