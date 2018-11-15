ФСБ с пристрастием встретила меджлисовцев, возвращающихся со сборища в Киеве

15.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Российские силовики изъяли русофобскую книгу и юбилейную монету Нацбанка у меджлисовцев, которые ехали в Крым из Киева, где накануне состоялось заседание запрещенной в РФ экстремистской структуры.

Среди осмотренных с пристрастием на границе был зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов, которого несколько раз допрашивали сотрудники спецслужб и после семичасового общения отпустили. Об этом сам Джелялов заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, пограничники провели досмотр автомобиля и обнаружили там антироссийскую литературу.

«Нас достаточно продолжительное время держали на холоде. Сама беседа была стандартной и не заняла много времен. Вне автомобиля мы находились с пол 12 до пол четвертого времени. После чего нас отпустили для прохождения транспортного контроля и таможенного осмотра. Во время таможенного осмотра сотрудникам данной службы не понравилась книга, которую вез один из наших друзей, так как эта книга была посвящена теме аннексии Крыма. Написана она украинским автором. Он купил ее просто, чтобы почитать. И забрали у нас монету, которая была отчеканена в прошлом году к столетию Курултая крымско-татарского народа», – заявил Джелялов.

По словам симпатизирующего меджлисовцам журналиста-либерала Антона Наумлюка, книга, которую изъяли силовики, написана украинской журналисткой Натальей Влащенко и посвящена Крыму.

«В автомобиле была найдена книга Натальи Влащенко «Кража, или белое солнце Крыма», которую пограничники изъяли, и юбилейная монета к 100-летию Курултая крымских татар. По последней информации, составляется акт изъятия книги, было заявлено, что у ней могут содержаться сведения экстремистского характера. Книга в список запрещённых в России не входит», – написал Наумлюк в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в пункте пропуска Чонгар российские силовики задержали делегатов Курултая, которые возвращались из Киева после недавнего съезда.

Ранее ветеран русского движения Крыма, экс-депутат республиканского парламента Олег Родивилов заявил, что в отношении приехавших из Крыма в Киев на заседание запрещенного в РФ меджлиса-курултая необходимо возбудить уголовные дела и применить «прокурорские меры», иначе это обернется дестабилизацией на полуострове.

«ПолитНавигатор» также писал, что запрещенный в РФ меджлис уже нелегитимен для крымско-татарского народа, поскольку срок его полномочий истек. Именно поэтому засевшие в Киеве главари меджлиса пытаются провести некую «конференцию» на Украине и представить ее как курултай.