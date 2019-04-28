В Москве пустили Украину под нож

28.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский наглядно продемонстрировал, как может произойти раздел Украины, чьи власти вновь и вновь подтверждают репутацию бывшей советской республики как failed state.

Соответствующий видеоролик парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На видео Жириновский в своем кабинете в Госдуме разрезает торт, выполненный в виде карты Украины с отделившимися от нее республиками Донбасса. Ловко орудуя ножом, депутат отрезал западную часть страны от восточной, «оставляя Киеву то, с чем он пришел».

«Всегда говорил, что под властью Киева находятся земли, никогда не принадлежавшие Украине. Вся Новороссия, все территории на левом берегу Днепра – это русские земли! И они вернутся под власть Москвы. Журналисты телеканала «Россия-1» подарили мне торт, символизирующий сегодняшнюю Украину. Мы эту Украину поделили по справедливости. Треть осталась Галицией, западноукраинской проевропейской территорией. Все остальное – под русским флагом. Это произойдет неизбежно!» – заявил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее Владимир Жириновский заявил, что выдача российских паспортов республикам Донбасса необходима для того, чтобы не только узаконить статус русских людей в ДНР и ЛНР, но и закончить боевые действия, как это было с Абхазией и Южной Осетией.