В Москве раскрыли подробности предстоящих учений в Белоруссии
Для проведения крупномасштабных совместных учений Россия в ближайшее время перебросит в Белоруссию 12 самолётов СУ-35, 2 дивизиона С-400 и дивизион «Панцирь С».
Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в границах своей ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.
Во время переброски сил ВС РФ на территорию Республики Беларусь, будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск и сил. В соответствии с замыслом, проверка пройдёт в два этапа.
На первом этапе до 9 февраля планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок сил на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России, прикрытие важных объектов на территории Республики Беларусь.
Также в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства на территорию Белоруссии будут перебазирование 12 самолётов СУ-35, 2 дивизиона С-400 и дивизион «Панцирь С».
На этом этапе с подразделениями Восточного военного округа и Вооружёнными силами Республики Беларусь будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания будут проведены тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов проведения обороны и борьбы с незаконными вооружёнными формированиями», – отметил генерал.
Замминистра обороны РФ сообщил, что на территории Белоруссии будут проведены учения «Союзная решимость 2022» с целью проверки границ и готовности личного состава для отражения внешних угроз.
«На втором этапе будут проведены учения «Союзная решимость 2022», целью учений будет отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействие терроризму и защиты безопасности Союзного государства. В ходе учений будут проведены мероприятия по усилению охраны государственной границы, для пресечения пересечения границы боевиками, перекрытия поставки боеприпасов, а также поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.
Практические действия сил пройдут на полигонах «Домановский», «Гошский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». Численность сил и средств учения не превышает определённые Венским документам 2011 года», – заключил Фомин.
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