В Москве раскрыли подробности предстоящих учений в Белоруссии

Для проведения крупномасштабных совместных учений Россия в ближайшее время перебросит в Белоруссию 12 самолётов СУ-35, 2 дивизиона С-400 и дивизион «Панцирь С».

Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в границах своей ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.

Во время переброски сил ВС РФ на территорию Республики Беларусь, будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск и сил. В соответствии с замыслом, проверка пройдёт в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок сил на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России, прикрытие важных объектов на территории Республики Беларусь.

Также в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства на территорию Белоруссии будут перебазирование 12 самолётов СУ-35, 2 дивизиона С-400 и дивизион «Панцирь С».

На этом этапе с подразделениями Восточного военного округа и Вооружёнными силами Республики Беларусь будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания будут проведены тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов проведения обороны и борьбы с незаконными вооружёнными формированиями», – отметил генерал.