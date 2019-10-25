В Москве рассказали, как Греческая Церковь доигралась с Епифанием

25.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Включение главы ПЦУ Епифания (Думенко) в диптих Элладской Правоcлавной церкви (ЭПЦ) приведёт к расколу Греческой Церкви.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявил председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В одной епархии помянули (главу Православной Церкви Украины Епифания (Думенко) – прим. ред.), а в другой не помянули. Это, конечно, и путь к расколу внутри самой церкви, а не просто и не только, что страшно и печально, во всём всемирном православии.

Это уже бацилла в самой Греческой Церкви», – констатировал Лебедев.

Напомним, накануне представитель синода Сербской Православной церкви (СПИ) епископ Ириней Бачский заявил, что подобное действие Элладской Православной церкви может привести к окончательному расколу мирового православия.