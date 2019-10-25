25.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Греция, Общество, Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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В Москве рассказали, как Греческая Церковь доигралась с Епифанием

Включение главы ПЦУ Епифания (Думенко) в диптих Элладской Правоcлавной церкви (ЭПЦ) приведёт к расколу Греческой Церкви.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявил председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одной епархии помянули (главу Православной Церкви Украины Епифания (Думенко) – прим. ред.), а в другой не помянули. Это, конечно, и путь к расколу внутри самой церкви, а не просто и не только, что страшно и печально, во всём всемирном православии.

Это уже бацилла в самой Греческой Церкви», – констатировал Лебедев.

Напомним, накануне представитель синода Сербской Православной церкви (СПИ) епископ Ириней Бачский заявил, что подобное действие Элладской Православной церкви может привести к окончательному расколу мирового православия.

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