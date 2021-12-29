В Москве рассказали, когда Запад откроет «Северный поток-2»

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Европейские дельцы тянут с запуском «Северного потока-2» для того, чтобы продать по высоким ценам дешёвый российский газ, закачанный в хранилища летом.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте, вы люди, которые контролируют европейский газовый рынок, вы благополучно выпихнули из этого рынка, путём принятия соответствующих законов, всех внешних конкурентов. Теперь у вас есть хранилище, в которые ещё летом закачен газ «Газпрома» по цене 300-350 долларов за тысячу кубических метров. Вы путём вакханалии подняли цены до 2000 долларов за тысячу кубометров газа. Иными словами, вы за каждые тысячу кубов имеете 1500 долларов чистой прибыли. Вы думаете, что люди прекратят такой бизнес, открыв «Северный поток-2»? – сказал он.

Эксперт спрогнозировал, что европейцы запустят «Северный поток-2», когда закончат свою мошенническую схему с продажей старого газа по заоблачным ценам.

«Я склонен считать, что до тех пор, пока весь дешёвый российский газ в ЕС не закончится, они будут продолжать эту вакханалию для того, чтобы получить прибыль. А когда газ закончится, они откроют «Северный поток-2» и заплатят за газ по другим газопроводам. Напомню, что в соответствии с европейским законодательством «Газпром» не может качать туда газ, если нет уже оплаченного запроса от потребителя. Оплачивать газ даже по 1500 долларов за тысячу кубометров никто не хочет. Поэтому пока они не продадут последнюю каплю газа и не получат свою прибыль, ничего не произойдёт», – заключил Хазин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что колоссальный рост цен на газ, стоимость которого уже перевалила за две тысячи долларов за тысячу кубометров, ставят под угрозу работу промышленных предприятий европейских стран.

При этом в Киеве озвучили мнение, что деятели, наживающиеся на реверсе российского газа через Европу и обманывающие украинцев, должны быть осуждены и заключены в тюрьму.