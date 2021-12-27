Тимошенко: Нас обманывают. Украина продолжает получать российский газ

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Новости Украины

Деятели, наживающиеся на реверсе российского газа через Европу и обманывающие украинцев, должны быть осуждены и заключены в тюрьму.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны знать, что газ из Европы в тех объемах, которые нужны Украине, поставляться не может, потому что его там физически нет. Они сделали в Европе посредника, которые скачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые 1000 кубометров газа. Так зарабатывают на Украине, а для того, чтобы демонстрировать, что газ якобы идёт с Европы, была построена техническая трубопроводная перемычка, где газ ходил по кругу и его просто регистрировали на таможне», – сказала экс-премьер.

Кроме того, она отметила, что все причастные к обману страны должны отвечать по уголовному кодексу.

«Сегодня все, кто осуществлял эту кражу денег из Украины и демонстрировал, что газ идёт из Европы, а на самом деле он шёл из России, должны отвечать по уголовному кодексу. Потому что с 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили: «Газ идёт с Европы». Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» – заключила Тимошенко.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что российский газ пойдёт на Украину через Венгрию. Но скидок не будет .

Кроме того, в Москве заявили, несмотря на восьмилетнюю борьбу за «энергетическую независимость от России», Украина до сих пор более чем на 50% зависит от российской энергетики .