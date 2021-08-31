В Москве рассказали о новых западных IT-технологиях организации уличных беспорядков

31.08.2021 20:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Западные центры, работающие над планами срыва российских парламентских выборов, нацелены на молодежь и используют технологии геймофикации (игры), сходные с примерами деструктивных групп в соцсетях, подталкивающих подростков к суициду.

Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим призыв к действию в единый день голосования еще в 19-м году: «Разбуди меня 08.09. Я в игре». Речь идет о призыве на незаконную акцию. Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались у нас в России в так называемых группах смерти «Синий кит. 50 шагов до смерти» – призывы к детским суицидам через интернет. Такие же технологии используются при вовлечении молодежи в незаконные протестные акции. По имеющейся информации, сайты и сервера с данным запрещенным контентом создаются и размещаются за пределами РФ», – сказал Пискарев.

По его словам, распространению деструктивных игр способствовали СМИ-иноагенты. Кроме того, российскую молодежь обучали за рубежом технологиям срыва выборов и организации массовых протестов.