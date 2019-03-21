В Москве рассматривается возможность непризнания Порошенко президентом

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В случае избрания Петра Порошенко президентом Украины на второй срок, Россия может не признать результаты выборов, а отношения между странами перейдут в еще более острую фазу.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил сенатор Олег Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик отметил, что главные конкуренты Порошенко – Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса и восстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются от политики своего предшественника.

«Если в результате этих выборов побеждает господин Порошенко, то совершенно понятно, что наши отношения войдут в еще более острую фазу. От формата непризнания результатов выборов, хотя я его впрямую не прогнозирую, до нового витка обострения этих отношений. Если побеждает какой-то любой другой кандидат, при том, что на него, конечно, будет огромное внешнее давление, прежде всего, со стороны США, Европы, но все-таки открывается маленькая форточка возможностей.

Потому, что любой из кандидатов с фамилией не Порошенко имеет шанс сказать: «Я за все, что было до меня, напрямую не отвечаю и поэтому давайте попробуем немного по-другому». По крайней мере, кандидат по фамилии Зеленский некие слова в этой части сказал, кандидат по фамилии Тимошенко ничего на этот счет не говорила, но у нее есть богатый опыт общения с нашими политическими лидерами, не самый даже и плохой, хотя не в лучшие времена наших отношений.

Мне кажется, что против этого в каком-то смысле не будут даже заокеанские режиссеры, потому что бесконечная война порождает колоссальную усталость украинского общества. Войну, которую выиграть нельзя, нельзя вести бесконечно. Поэтому вполне возможно, что эта маленькая форточка может появиться и это будет определять в том числе наше отношение к украинской действительности», – заявил Морозов.