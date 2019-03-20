На белорусском ТВ гадают: Как быть «и вашим, и нашим» – «стричь купоны» и с ЕС, и с России

20.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Польша, в последнее время предлагающая активизировать отношения с Белоруссией, тайно преследует цель ослабить союз Минска и Москвы.

Об этом в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил политолог Вадим Елфимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У каждого государства есть приоритеты. И наш приоритет – это Евразийский союз с Россией. Мы, кстати говоря, поэтому стали сильнее, и поэтому с нами стали разговаривать», – напомнил эксперт.

«Надо закрепиться на статус-кво, который сегодня есть: границы незыблемые, и исходя из этого главного постулата, строить свои отношения (с Варшавой – прим. ред.).

Как только поляки предлагают нам дифференцироваться от России, они тем самым ставят нас перед насильственным выбором: с кем вы, то ли с поляками, то ли с русскими. Так вот, перед этим вопросом нас тоже не надо ставить, мы сами выбираем, с кем мы. И мы выстраиваем свои отношения так, что мы готовы и с теми, и с другими (сотрудничать – прим. ред.). И мы имеем право сами выбирать свою политику, мы ведь не ставим полякам условие: «Вы с немцами, или вы с американцами?» – добавил Елфимов.

Однако общественный деятель Сергей Возняк возразил, что и Россия, якобы, ведёт себя не лучше, желая ограничить отношения Минска с ЕС.

«Я согласен, не надо ставить такой вопрос. Но не нужно и с российской стороны ставить нам такое условие: «Вы, белорусы, должны быть только с русскими». Если поехал в Варшаву на переговоры – то уже враг России, ведь россияне тоже так ставят вопросы, и мы тоже это слышим, в том числе и на высоком, политическом уровне», – обвинил он Москву.

В ответ Елфимов попросил привести цитаты и сослался на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заверял, что Белоруссия имеет полное право строить отношения с теми, с кем считает нужным.

«А кто и когда так ставил вопрос, можно цитату? Насколько я знаю, даже Лавров говорил: «У нас ни в коем случае не вызывает ревности отношения Белоруссии с Западом», – сказал Елфимов.

Белорусский политический аналитик Вадим Боровик заявил, что Минск должен стремиться сотрудничать со всеми соседями.

«В наших национальных интересах – остаться над всеми этими формированиями, и входить, как суверенное государство даже в любые союзы. Но какие интересы с двух сторон? С одной стороны Западная Европа: есть Балто-Черноморский коридор, который благодаря выпавшему звену – Белоруссии – не достроен. И теперь будут пытаться Минск в этот коридор включить любыми методами – дипломатическими, или путём создания здесь военных баз. А Россия видит здесь своё присутствие, в том числе, в виде военных баз.

Белоруссия старается воздержаться, потому что на сегодняшний день любой такой явный шаг ограничит экономические и торговые возможности с партнёрами. И самое сложное заключается в том, чтобы выстроить такие отношения, чтобы сохранить стратегический характер отношений с РФ, сохранить рынки и союзное государство, и при этом не потерять рынки ЕС, а наоборот, расширить их», – поделился своими соображениями эксперт.