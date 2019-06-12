В Москве разогнали навальнят, требовавших освободить украинского террориста

12.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Шествие либералов в Москве, изначально запланированное в поддержку уже освобожденного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, закончилось массовыми задержаниями демонстрантов, пытавшихся перекрывать проезжую часть и оскорблять полицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция протеста, не согласованная с городскими властями, началась на Чистопрудном бульваре. Участники шествия среди прочих лозунгов скандировали лозунги в поддержку украинских террористов: «Свободу Олегу Сенцову!», после чего перешли к открытым провокациям и начали выкрикивать: «Мусора – позор России!».

Беспорядки закончились задержаниями, в том числе известных либеральных активистов и журналистов, среди которых оказался и вождь майданщиков Алексей Навальный.

Сообщается о задержании корреспондентов изданий «Медуза», «Reuters», «Коммерсант», «МБХ-Медиа», телеканала «Дождь» и французского журналиста Эмманюэля Гриспена.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержано 94 участника несанкционированной акции.

Отметим, что изначально шествие было санкционировано московскими властями на другую дату – 16 июня на проспекте Сахарова. Сам Голунов и редакция «Медузы» накануне отказались от призывов в поддержку несанкционированной акции.