В Москве считают, что назначение Сакашвили принесет вред

Если беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины по вопросам реформ, то эта должность будет символической.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

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Издание напомнило, что в Москве считают Саакашвили преступником за события 2008 года, когда грузинская армия атаковала Южную Осетию и российских миротворцев.

«В дипломатии часто играет роль то, что на Западе называют perception — восприятие. Рационально все понимают, что пост вице-премьера без конкретики и бюджета — должность скорее символическая. Но с учетом 2008 года его символическая роль будет скорее во вред, чем на пользу», — уверен эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера. Теперь это решение предстоит провести через парламент.

При этом экс-замгенпрокурора потребовал от Зеленского выполнить нормы украинского законодательства и экстрадировать Саакашвили в Грузию, где в отношении него вынесен обвинительный приговор.