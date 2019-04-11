В Москве считают, что Трампу нужен Зеленский

11.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является более предпочтительной фигурой для президента США Дональда Трампа, чем нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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По словам эксперта, в штабе Зеленского уже якобы вовсю работают американские и израильские специалисты.

«Позиция Трампа – принято считать, что ему все равно, хотя, насколько я понимаю, ему проще было бы работать с Зеленским, чем с Порошенко. Просто по той причине, что Порошенко ему достался в наследство от предыдущей демократической администрации. Зеленский – новый человек, не имеющий каких-то договоренностей, которыми был связан Порошенко. Конечно, он более симпатичен Трампу. Кстати, на Зеленского работают американо-израильские группы политконсультантов – довольно известные ребята и довольно профессиональные», – заявил Бондаренко.

Ранее многие российские эксперты были уверены в том, что победу на выборах одержит Петр Порошенко, потому что он якобы более выгоден американцам.