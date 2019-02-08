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08.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, США, Украина
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США попытаются протащить Порошенко

Президент Порошенко более удобен для американцев по сравнению с другими кандидатами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разницы большой между Порошенко, Тимошенко и Зеленским я не вижу, но, в принципе, я думаю, что Порошенко протащат на выборах. Потому что он больше всего американцев устраивает, и в нём есть ещё один плюс – если его протащить на выборах, которые наверняка будут проведены с большими фальсификациями и натяжками, он ещё больше станет заложником. Он будет подконтрольным ещё больше, потому что в этом случае он полностью станет проамериканским», – полагает режиссёр.

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