08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Порошенко более удобен для американцев по сравнению с другими кандидатами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Разницы большой между Порошенко, Тимошенко и Зеленским я не вижу, но, в принципе, я думаю, что Порошенко протащат на выборах. Потому что он больше всего американцев устраивает, и в нём есть ещё один плюс – если его протащить на выборах, которые наверняка будут проведены с большими фальсификациями и натяжками, он ещё больше станет заложником. Он будет подконтрольным ещё больше, потому что в этом случае он полностью станет проамериканским», – полагает режиссёр.