В Москве считают, что у Зеленского и Савченко один электорат

18.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вышедшая на свободу украинская военная летчица и экс-нардеп Надежда Савченко, просидевшая больше года по обвинению в попытке организации штурма правительственного квартала в Киеве, может стать большой проблемой для Владимира Зеленского в случае его избрания на президентский пост.

Такое мнение в эфире телеканала «НТВ» высказал главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передает коррспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот эта барышня – это геморрой уже президента Зеленского. И следствие не закрыто, ее нужно будет либо сажать, либо не сажать. У нас образ президента Зеленского какой: человек, который зашел в Верховную Раду и из калашей всех расстрелял (сериал «Слуга народа» – прим. ред.), это же то же самое. Эта барышня хотела из миномета Верховную Раду расстрелять (обвинение не доказано – Ред). Кроме шуток, это одно электоральное поле, и она действительно может создать серьезные проблемы для Зеленского, и это очень немаловажно», – уверяет Кнырик.