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18.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Россия, Украина
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В Москве считают, что у Зеленского и Савченко один электорат

Вышедшая на свободу украинская военная летчица и экс-нардеп Надежда Савченко, просидевшая больше года по обвинению в попытке организации штурма правительственного квартала в Киеве, может стать большой проблемой для Владимира Зеленского в случае его избрания на президентский пост.

Такое мнение в эфире телеканала «НТВ» высказал главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передает коррспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эта барышня – это геморрой уже президента Зеленского. И следствие не закрыто, ее нужно будет либо сажать, либо не сажать. У нас образ президента Зеленского какой: человек, который зашел в Верховную Раду и из калашей всех расстрелял (сериал «Слуга народа» – прим. ред.), это же то же самое. Эта барышня хотела из миномета Верховную Раду расстрелять (обвинение не доказано – Ред). Кроме шуток, это одно электоральное поле, и она действительно может создать серьезные проблемы для Зеленского, и это очень немаловажно», – уверяет Кнырик.

 

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