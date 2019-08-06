В Москве считают, что Зеленский окончательно развалит украинскую армию

06.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский является марионеткой в чужих руках и сам не понимает смысла исполняемых указаний.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не раз обращаю внимание на неуверенность молодого, начинающего президента, здесь есть какие-то психологические нотки, говорящие, что человек не просто не уверен – он не управляет ситуацией. Ему сегодня написали сценарий, регламент какой-нибудь, он его исполняет, а как его доказать и объяснить – он не знает.

Поэтому кадровые решения, которые мы наблюдаем – это не его решения, как я решаю. Это не его решение назначить этого ястреба (Владимира Кравченко главой «ООС» – прим. ред.), потому что Зеленский, всё-таки, человек здравый. Это два шага налево, два шага направо, шаг вперёд и два назад, он может исполнять, но это не его внутренние убеждения. Этот гопак, этот танец его заставляют исполнять. Сегодня с главой администрации, завтра – с командующим, послезавтра ещё с кем угодно», – сказал депутат.

Назначение Владимира Кравченко руководителем ООС прокомментировал также и российский политолог Дмитрий Абзалов, отметивший, что украинский президент просто проводит бессмысленную рокировку.

«Имеет смысл менять корпус военнослужащих, в том числе руководящий состав, когда назначен министр обороны. Для начала. Делать это когда у вас есть только глава Генштаба, и делать это точечно – это глупо.

Второе. Раз уж вы выступаете за мирный процесс, то, наверное, имеет смысл убрать генералов, которые ответственны за обострение ситуации. А он проводит рокировку, никого не увольняет в результате. Люди проголосовали за то, чтобы он стал увольнять и сажать», – отметил он.

Также политолог рассказал, что украинская армия находится в настолько плачевном состоянии, что военнослужащие вынуждены просить деньги у родственников, чтобы купить себе продовольствие, снаряжение и боеприпасы.

«В ВСУ военнослужащие находятся на собственном довольствии, они сами себе покупают вещи, покупают снаряжение. Вы можете представить себе американский воинский контингент, который разворачивается в Ираке и сам себе покупает автоматы и патроны? А в ВСУ родственники военнослужащих присылают денежные средства, на которые покупаются пайки», – резюмировал эксперт.