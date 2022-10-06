В Москве считают партийные билеты на новых территориях. ВСУ готовятся к их захвату

06.10.2022  17:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Политика, Россия


Руководство партии «Единая Россия» сегодня по итогам заседания в Москве создало региональные отделения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Руководство партии «Единая Россия» сегодня по итогам заседания в Москве создало региональные отделения в...

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«Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу. Конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», – сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Глава ДНР Денис Пушилин отчитался, что уже 3 тысячи активистов самого многочисленного в республике общественного движения «Донецкая Республика»  (250 тысяч человек) стали членами »Единой России», а еще свыше 13,5 тысяч человек являются сторонниками партии.

 «Если военное время ещё не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что, когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. Партия – правящая, она за всё в ответе», – уточнил Медведев.

Пока в Москве занимались подсчётом партийных билетов, ВСУ продолжали подготовку к порыву к Азовскому морю, о чём накануне уже предупреждали эксперты.

«ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО. Давно жду генерального наступления ВСУ именно на данном фронте», – сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Одновременно ВСУ завершили перегруппировку и готовятся к атаке на Кременную и Сватово на Донбассе.

«Ситуация тревожная, но стабильная», – так охарактеризовал обстановку представитель ЛНР Родион Мирошник.

Готовится генеральное наступление ВСУ и на Херсон.

«На херсонском направлении идёт концентрация украинских сил. Здесь собрано 150 бронированных машин и три батальона. Прошла разведка боем. ВСУ попытались вскрыть нашу оборону и позиции нашей артиллерии. Скоро они попробуют осуществить генеральное наступление», – предупреждает обозреватель Юрий Подоляка.

 

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