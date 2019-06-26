В Москве сравнили США с жуком-ломехузой, забравшимся в украинский муравейник

26.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Голосование за возвращение России в ПАСЕ показало, что Грузия, Украина и страны Прибалтики являются европейскими только географически, а на деле – лишь сателлиты Америки, которая в очередной раз вознамерилась влезть в чужие дела.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Шум вокруг возвращения России в ПАСЕ очень чётко показал – кто тут Европа, а кто нет. Единогласно против возвращения РФ проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия – все бывшие советские республики, все несамостоятельные страны, подчинённые США.

Спрашивается, какое право они имеют называть себя европейцами, если интересы Вашингтона для них выше интересов Европы?

Штаты не смогли промолчать, временный поверенный по делам Украины Уильям Тейлор говорит: «Наша точка зрения состоит в том, что если Россия возвращается, то она не должна направлять, а члены Европы не должны принимать членов делегации, которые уже находятся под американскими или европейскими санкциями. Вы должны знать, что США не являются членом Совета Европы, но вы должны знать, что США выступают решительно против возвращения России».

Хочется спросить – какое ваше дело, о чём вы вообще здесь разговариваете? Представьте, если бы какой-то временный поверенный России по делам Мексики стал призывать исключить США из организации американских государств, какой был бы вопль о вмешательстве. Здесь тишь и благодать. Хотя, прежде всего должны возмущаться не мы, а руководство ПАСЕ», – сказала она.

Также Анна Шафран сравнила США с жуком-паразитом, уничтожающим своих марионеток, которые на поверку оказались не умнее муравьёв.

«Знаете, есть такие жуки – ломехузы. Они заселяются в муравейник, и муравьи начинают слизывать с ломехуз выделяемое ими наркотическое вещество, и постепенно муравейник деградирует и умирает. Так вот Штаты – это ломехузы, а страны Прибалтики, Украина и Грузия – это зараженные муравейники. Они лижут США и получают от этого какое-то невероятное рабское удовольствие. Оттуда бегут люди со всех сил, там депопуляция страшная.

Но если муравьи от ломехуз избавиться не могут, люди ведь должны быть умнее, должны понимать, что США далеко, а Россия рядом. И если они не смогут договориться с РФ, в том числе и в рамках ПАСЕ, то Штаты рано или поздно уйдут, их ресурсы не безграничны, а Россия останется навсегда, и это то, с чем им придётся иметь дело», – резюмировала эксперт.