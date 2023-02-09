В Москве требует снять с КНДР санкции и начать закупку у Пхеньяна беспилотников 

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Российское руководство должно срочно снять с Северной Кореи санкции и начать диалог с Пхеньяном о военном и экономическом сотрудничестве.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из союзников у нас сейчас вроде бы Иран. Ходят разговоры по поводу Северной Кореи, но мы почему-то до сих пор не вышли из режима санкций против КНДР. А сегодня Северная Корея – единственная в мире страна, которая имеет развитую военную промышленность и выпускает очень большую номенклатуру боевой техники и боеприпасов, которые стоят на вооружении российской армии. Казалось бы, Путину надо срочно лететь в Пхеньян, встречаться с руководством Кореи, извиняться за ту безумную политику в отношении Северной Кореи, которую российское руководство проводило на протяжении последних десятилетий, и просить помощи на фронте», – сказал Алкснис.

Он подчеркнул, что российской армии могут понадобиться боеприпасы, техника и даже БПЛА, которые изготавливает Северная Корея.

«Нам нужны боеприпасы, техника, беспилотники. Которые, кстати, у Северной Кореи, в отличие от России, есть. Неспроста несколько недель назад Южная Корея поднимала панику, что над президентским дворцом в Сеуле летали северокорейские беспилотники. Интересно, мы можем что-нибудь подобное с нашими, российскими беспилотниками, сделать? Чтобы летало над резиденцией Зеленского? Пока хотя бы продемонстрировать» – резюмировал Алкснис.

Напомним, что КНДР оказалась одной из немногих стран, которая признала независимость республик Донбасса, которые позже вошли в состав России.

А менее двух недель назад сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон выразила поддержку проводимой Россией СВО.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — политик.