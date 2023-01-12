В Москве требуют лишить гражданства иноагента Галкина и других предателей

Владимир Гладков.  
12.01.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пока герои войны и настоящие патриоты остаются не до конца полноценными гражданами РФ, родившиеся в России предатели, вроде сбежавшего на Запад иноагента Максима Галкина, законодательно защищены от лишения гражданства.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока герои войны и настоящие патриоты остаются не до конца полноценными гражданами РФ, родившиеся...

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«В России ещё лет пятнадцать-двадцать назад начали с того, что давайте мы не будем лишать гражданства родившихся в России, но приобретённое можно отобрать. В принципе, логично: кто дал, тот всегда может и отобрать.

До этого ещё не дошло, но сейчас народ уже начинает говорить: Подождите, у нас есть какие-то приехавшие таджики, узбеки, которые получили наше гражданство, и сейчас воюют на фронте за Россию. Получается, у них мы гражданство отобрать можем.

А есть Галкин, который уехал и выступает против России, но у него мы гражданство отобрать не можем. Это ведь неправильно. Давайте распространять эту практику дальше», – сказал он.

Ростислав Ищенко выразил уверенность, что благодаря запросу на справедливость в народе, такая практика рано или поздно будет введена.

«Возможно, сегодня это дальше не распространится. Но мысль произнесена вслух, и постепенно эта практика распространится. Потому что наше общество всегда стремится к абстрактной справедливости», – добавил эксперт.

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