В Москве требуют выйти из ДНЯО и снять санкции с КНДР

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Россия до сих пор не сняла санкции с Северной Кореи только потому, что является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может Госдума инициировать вопрос об облегчении либо полном снятии санкций с Северной Кореи?», – спросил Соловьёв.

«Дело в том, что Северная Корея находится под санкциями в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Как и Иран. Именно поэтому мы голосуем в Совете безопасности, это конкретно директива президента РФ. Мы против распространения ядерного оружия, значит, и голосуем против. Эта дипломатическая заковырка порой мешает. Надо выйти из этих санкций, но это мешает», – пояснил Калашников.

«Разве Дума находится в той же ветви власти, что и президент?», – поинтересовался Соловьёв.

По словам депутата, существует процедура, по которой Госдума может подавать обращения президенту РФ.

«Ты хочешь, чтобы Дума официально обратилась? Пожалуйста. Я обратился, например, о присвоении звания Героя России Александру Захарченко. Есть определённый регламент – мы обратились к Совету Думы, он рассматривает. Потом уже идёт обращение к президенту. Можно, конечно, по такой процедуре денонсации выйти из этого соглашения. То там есть вот эта вилочка, и договор о нераспространении на самом деле нам выгоден», – сказал он.

Однако Владимир Соловьёв возразил, что в текущей ситуации для России договор о нераспространении уже не имеет смысла.

«Договор о нераспространении имеет смысл в том случае, если перед страной не стоит вопрос выживания. Ливия не пошла путём создания оружия массового поражения. И была уничтожена. А Северная Корея была вынуждена пойти на этот шаг. А размещение американского ядерного оружия на базе Инджирлик в Турции, это распространение, или нет? А нахождение в Германии американского ядерного оружия это распространение?», – возмутился телеведущий.

Тем не менее, Калашников не пояснил, почему Госдума до сих пор не выступила с инициативой о снятии санкций с союзника России. По всей видимости, в той же неловкой ситуации находится другой союзник Пхеньяна и член Совбеза ООН – Китай.