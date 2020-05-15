В Москве удивлены требованием Лукашенко дать новые скидки
Белоруссии не стоит рассчитывать на новую скидку на газ, которую ожидает президент страны Александр Лукашенко. Накануне он заявил, что хотел бы добиться снижения цены со 127-ми до 70-ти долларов за тысячу кубометров. По словам эксперта рынка энергетики Бориса Марцинкевича, слова Лукашенко ничем не обоснованы, таких цен нет ни в одной европейской стране, и «Газпром» не пойдет на уступки Белоруссии.
Об этом Марцинкевич заявил в эфире интернет-канала PolitWera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственное официальное заявление «Газпрома» по этому поводу, что он рассчитывает, что в этом году цена экспортных поставок в Европу, по его подсчетам, составит порядка 130-140 долларов.
Откуда у господина Лукашенко появилась информация про 65-68 долларов, – совершенно непонятно. В связи с чем господин Лукашенко считает, что долгосрочный контракт, подписанный Белоруссией с «Газпромом», должен быть пересмотрен на основании его желания – я, например, тоже не понимаю.
В обычных случаях для того, чтобы пересмотреть стоимость договора, указанную сумму, стороны договора вступают в какие-то переговоры друг с другом, приводят аргументы.
Здесь – выступление перед прессой со ссылкой на информацию, полученную вообще неизвестно откуда – соответствует она действительности, не соответствует, я не понимаю.
То есть, до той поры, пока не появится информация, откуда же Лукашенко стала известна названная им цена, насколько она соответствует действительности, я думаю, что «Газпром» реагировать не будет», – заявил Марцинкевич.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.