13.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия может решить украинский вопрос военным путём, но будет лучше, если у власти в Киеве встанут здравомыслящие люди и примут решение о вхождении в состав Союзного государства.

Об этом в эфире телеканала «Union» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть возможность полного вхождения Донбасса и других регионов Украины военным путём, но этого хотелось бы избежать. Наш путь другой. Нам нужно добиться, чтобы был установлен суверенитет Украины, к власти в Киеве пришли здравые силы, которые бы приняли решение о вступлении Украины в Союзное государство с Россией и Белоруссией», – сказал эксперт.

Также политолог подчеркнул, что на Украине у власти должны находиться люди, которые боролись против киевских нацистов.

«Наш стратегический путь не в том, чтобы Донбасс вошёл в состав России, а в том, чтобы люди Донбасса сидели в правительстве в Киеве, настоящие люди Донбасса. Чтобы Пушилин был премьер-министром Украины, чтобы другие люди, которые участвовали в вооружённом восстании против бандеровской хунты, определяли политику государства Украина», – отметил Марков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.