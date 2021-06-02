В Москве задержали либерала Гудкова, призывавшего каяться перед Украиной

02.06.2021, Москва, Елена Острякова

Московский либерал Дмитрий Гудков, угрожавший уличными выступлениями оппозиции в Москве в знак непризнания грядущих думских выборов и настаивавший на незаконности воссоединения Крыма с РФ, задержан как подозреваемый в совершении экономического преступления.

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Фирма «Сектор 2А», которую возглавляет его тетя Ирина Ермилова, не перечисляла мэрии Москвы плату за арендуемое помещение в объеме нескольких миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

В рамках этого дела прошли обыски на даче Гудкова и в нескольких квартирах в Москве, которыми владеет его семья.

Гудков был вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако из прокуратуры он не вышел, поскольку его статус изменился. Он задержан на двое суток.

Деятели либеральной оппозиции наперебой заявляют, что это политическое преследование перед выборами в Госдуму.

«Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 г. аренде, о которой он узнал сегодня утром. Просто мстительные и мелочные негодяи захватили мою страну и уничтожают в ней нормальных людей!Дима, держись! Наше дело правое, мы обязательно победим!», – написал в «твиттере» отец политика – бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, который сейчас находится за границей.