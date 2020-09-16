В Москве задержали либералов, устроивших акцию в поддержку минских змагаров

16.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В Москве полиция разогнала пикет в поддержку белорусского Майдана, который проводили у администрации президента России.

На акции были задержаны семь человек, отмечает либеральный журналист, автор телеграмм-канала Avtozak-Live Никита Ступин, который был среди пикетчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также были задержаны член московского отделения партии «Яблоко» Владислав Неймарк, член движения «Открытая Россия» Сергей Зуев, который пришел на пикет вместе с 13-летней дочерью, и другие либералы.

Всех их отвезли в ОВД «Китай-город».

Туда же оперативно выехал адвокат от организации ОВД-Инфо Михаил Игнатьев. Спустя два часа задержанных освободили под с обязательствами о явке.

Сергей Зуев с 13-летней дочерью.

Ранее в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии, которая в формате «тет-а-тет» продолжалась в течение нескольких часов. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, стороны обсуждали процесс объединения государств.