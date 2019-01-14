В Москве заговорили о неизбежной конфронтации с Украиной после выборов

14.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Если выборы на Украине будут сфальсифицированы, Россия не признает их результат, что приведёт к разрыву отношений с дальнейшей конфронтацией.

Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал предстоящие выборы президента Украины “самым рискованным и самым тревожным” событием.

«Какой самый главный риск? Если будет очевидно, что выборы фальсифицированы, и некий их провозглашённый победитель навязал себя стране, то тогда происходит делигитимация наших отношений с Украиной непризнанием со стороны России, разрывом тем самым отношений и исключением каких-либо договорённостей. Это очень опасный поворот, за которым – неизбежная конфронтация», – заявил Станкевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский политолог прогнозировал украинским выборам подкупы, фальсификации и махинации, вплоть до применений отрядов силовой поддержки.