В Москве заговорили о замене Лукашенко

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Сейчас в Белоруссии нет достойной кандидатуры на смену Александру Лукашенко. Однако Кремль вовсе не считает его незаменимым и может, при необходимости, найти ему преемника.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для России Лукашенко не заменим на тех радикалов, которые вышли на улицы. Для нас Лукашенко не заменим на Тихоновскую. Но в принципе, конечно, он заменим, и рано или поздно этот вопрос должен быть поставлен, это ясно. Самому Лукашенко это должно быть ясно.

Я думаю, что эта тактика, которую он выбрал – проигрышная. Потому что любая вменяемая замена должна происходить только при поддержке России, и без поддержки России ничего не получается.

Что касается России – Лукашенко, конечно, заменим, вопрос – на кого. На тех, кого поддерживает Польша, Литва и чешская разведка? На них не заменим. Но на кого-то другого – очень даже может быть», – отметил он.

Напомним, ранее эксперт Илия Куса заявил, что провальный пример развития Украины после Евромайдана демотивирует Запад вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, даже если Россия пойдет на военную эскалацию.