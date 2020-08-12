12.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

В Москве заговорили о замене Лукашенко


Сейчас в Белоруссии нет достойной кандидатуры на смену Александру Лукашенко. Однако Кремль вовсе не считает его незаменимым и может, при необходимости, найти ему преемника.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для России Лукашенко не заменим на тех радикалов, которые вышли на улицы. Для нас Лукашенко не заменим на Тихоновскую. Но в принципе, конечно, он заменим, и рано или поздно этот вопрос должен быть поставлен, это ясно. Самому Лукашенко это должно быть ясно.

Я думаю, что эта тактика, которую он выбрал – проигрышная. Потому что любая вменяемая замена должна происходить только при поддержке России, и без поддержки России ничего не получается.

Что касается России – Лукашенко, конечно, заменим, вопрос – на кого. На тех, кого поддерживает Польша, Литва и чешская разведка? На них не заменим. Но на кого-то другого – очень даже может быть», – отметил он.


Напомним, ранее эксперт Илия Куса заявил, что провальный пример развития Украины после Евромайдана демотивирует Запад вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, даже если Россия пойдет на военную эскалацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть