Запад не вмешается: Русская армия беспрепятственно войдёт в Минск

12.08.2020, Киев, Игорь Петров

Провальный пример развития Украины после Евромайдана демотивирует Запад вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, даже если Россия пойдет на военную эскалацию.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия пойдет на военную эскалацию, Запад ничего не сделает – именно потому, что есть Украина. Украина для них – пример потерянных возможностей.

Они поддержали в свое время Майдан, они поддержали новую власть после 2014 года, которая не выполнила часть своих обязательств, во-первых. Во-вторых, Украина для части европейских элит ассоциируется с потерянным временем – они вложились в Украину, они ожидали неких реформ, нам говорили – «реформы, изменения, давайте!».

Если это перевести на нормальный язык, то они ожидали открытия украинского рынка для себя, возможности компенсации за санкции, которые они ввели против России, потому что они же сами пострадали и сами понесли убытки, особенно в Германии, например.

Немецкий бизнес до сих пор давит на правительство – снимите, пожалуйста, санкции! Один из аргументов у них – «нет смысла поддерживать Украину, потому что мы от этого получили только проблемы, перебои с нашей торговлей».

Поэтому, я думаю, что как раз из-за примера Украины они тем более не буду лезть в Белоруссию, которая еще больше, чем Украина (по крайней мере, во внешнеполитических кругах западной Европы) считается зоной интересов России», – сказал украинский эксперт.