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23.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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В Москве заявили о насущной необходимости возрождения идеи Новороссии

Новости Украины

Геополитическая идея Новороссии, возникшая после Крымской весны 2014 года, будет служить мощным обоснованием для объединения всех русских земель.

Об этом в эфире радио «ТВ» заявил русский писатель Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я восхищался удивительным проектом «Новороссия», который родился как цветок, сразу после Крымской весны, над ним трудились философы, историки, литературоведы, поэты, русские, находящиеся в России, Донецке и Луганске.

Эта геополитическая теория могла служить мощным обоснованием скорого возврата оторванных русских земель, теперь этот проект оказался задвинут и забыт. Мне кажется, что нужно немедленно его воскресить.

Необходимо немедленно объяснить, почему русские земли нужно объединить, почему рассечение русских земель – это гигантская трагедия, не только для славян, но и для всей Европы, которая корчится после этого неправильного раздела.

Поэтому тема будущих возможных и грядущих сражений не может обойтись без этой мощной историко-философской мотивации, имя которой Новороссия», – сказал Проханов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что украинский националистический режим встретил с нескрываемой ненавистью утвержденную в Донецке доктрину «Русский Донбасс», предполагающую воссоединение с Большой Россией не только ЛДНР, но и всех русскоязычных областей исторической Новороссии.


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