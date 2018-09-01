В Москве заявили о необходимости перевода Азовского моря под российскую юрисдикцию

01.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Азовское море должно быть признано территориальными водами Российской Федерации, чтобы Киев не имел возможности устраивать провокации против российских моряков.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы должны сделать Азовское море нашим внутренним морем. Пока мы просто досматриваем эти суда и даже не арестовываем их, но, несомненно, надо вести дело к тому, чтобы в Азовском море никого кроме нас не было.

Да, я понимаю, что такие заявления могут быть восприняты достаточно остро и могут быть взяты на вооружение украинской пропагандой, мол смотрите, какие в России экстремисты, но мне кажется, что украинская сторона первая начала.

Не мы первые начали арестовывать украинские суда, не мы начали предъявлять бредовые обвинения украинским морякам. Это начала делать украинская сторона. Их надо учить и показывать им их место. А если мы ничего не будем делать, то наши суда будут захватываться регулярно, и наши моряки будут страдать регулярно, а нашим крымчанам будут предъявлять всякие бредовые обвинения и судить», – пояснил эксперт.

Напомним, ранее мариупольская активистка и журналист Министерства информации ДНР Елена Субботина рассказала корреспонденту «ПолитНавигатора» о том, что в подконтрольном украинской стороне Мариуполе растет недовольство работников порта, теряющих доходы из-за блокады судоходства в Азовском море.