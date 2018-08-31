Обстановка накаляется: Мариупольские портовики остались без средств к существованию

31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

В подконтрольном украинской стороне Мариуполе растет недовольство работников порта, теряющих доходы из-за блокады судоходства в Азовском море.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказала мариупольская активистка, журналист Министерства информации ДНР Елена Субботина.

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«Панических настроений пока нет, но растет недовольство среди сотрудников морского порта, потому что в связи с тем, что упало количество входящих судов, уменьшился объем работы. Все докеры (работники порта –прим. ред.) получают заработную плату по количеству отработанного времени и, естественно, она падает. Людям становится очень тяжело кормить свои семьи, платить за коммунальные услуги и все прочее», – сказала она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, который предупредил о том, что Украина может получить дестабилизацию ситуации в прифронтовом Мариуполе, если Российская Федерация не ослабит пограничный режим в Азовском море, ужесточенный после захвата Киевом крымского сейнера «Норд».