В Москве жестко отчитали посла США в Сербии за незнание истории
Заявления американского посла в Белграде Кайла Скотта, накануне выразившего недовольство тем, как в Сербии прошли торжества по случаю Дня Победы, демонстрируют плохое знание истории или же её неуважение представителем Госдепа США.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.
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«Американский посол явно что-то перепутал. Он говорил, будто вышедший на улицы Белграда «Бессмертный полк» – люди, которые вышли, чтобы «отдать дань памяти союзникам».
Из всех союзников Югославию освобождала только советская Красная армия. Поэтому господин Скотт должен помнить, что сербы понимают под термином «союзники» только Советский Союз и Россию
Честно говоря, насколько я знаю, в Сербии к остальным «союзникам» относятся довольно сомнительно. Дело в том, что эти самые «союзники» не оказали помощь сербам в трудную минуту. И эти же «союзники» их бомбили 20-ть лет тому назад.
Во Второй мировой войне, когда у них была возможность открыть второй фронт на Балканах, западные «союзники» ей не воспользовались.
Так что американский посол просто плохо знает историю.
Люди, которые вышли с «Бессмертный полк» и на военный парад в Нише, – они были там совсем не для того, чтобы отдать дань памяти западным «союзникам».
А вышли они для того, чтобы отдать дань памяти своим дедам, которые воевали с фашизмом, они вышли отдать дань памяти тем людям, которые боролись в их семьях, а вовсе не каким-то там «союзникам».
Я понимаю, что американскому послу это не очень приятно, но, все-таки, историю нужно знать и чтить, особенно если ты работаешь послом в Сербии», – заключил Бондаренко.
Спасибо!
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