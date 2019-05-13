В Москве жестко отчитали посла США в Сербии за незнание истории

13.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Заявления американского посла в Белграде Кайла Скотта, накануне выразившего недовольство тем, как в Сербии прошли торжества по случаю Дня Победы, демонстрируют плохое знание истории или же её неуважение представителем Госдепа США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Американский посол явно что-то перепутал. Он говорил, будто вышедший на улицы Белграда «Бессмертный полк» – люди, которые вышли, чтобы «отдать дань памяти союзникам».

Из всех союзников Югославию освобождала только советская Красная армия. Поэтому господин Скотт должен помнить, что сербы понимают под термином «союзники» только Советский Союз и Россию

Честно говоря, насколько я знаю, в Сербии к остальным «союзникам» относятся довольно сомнительно. Дело в том, что эти самые «союзники» не оказали помощь сербам в трудную минуту. И эти же «союзники» их бомбили 20-ть лет тому назад.

Во Второй мировой войне, когда у них была возможность открыть второй фронт на Балканах, западные «союзники» ей не воспользовались.

Так что американский посол просто плохо знает историю.

Люди, которые вышли с «Бессмертный полк» и на военный парад в Нише, – они были там совсем не для того, чтобы отдать дань памяти западным «союзникам».

А вышли они для того, чтобы отдать дань памяти своим дедам, которые воевали с фашизмом, они вышли отдать дань памяти тем людям, которые боролись в их семьях, а вовсе не каким-то там «союзникам».

Я понимаю, что американскому послу это не очень приятно, но, все-таки, историю нужно знать и чтить, особенно если ты работаешь послом в Сербии», – заключил Бондаренко.