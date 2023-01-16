В МВД Украины либерала Илларионова назвали сослуживцем Медведчука

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Бежавший в Вашингтон бывший экономический советник президента РФ, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов фактически занимается тем же самым, чем и переданный России по обмену украинский политик Виктор Медведчук. Оба якобы работают на фронтах информационно-психологической войны на стороне Москвы.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, что совсем недавно в её эфире Илларионов выражал большие опасения относительно вероятности наступления РФ в ближайшее время с целью предотвращения получения Украиной новой партии западного оружия.

«Андрей Илларионов сказал, что это будет иной тип войны, по сути, чтобы показалось, что «они войну ещё не начинали», и у Путина есть какое-то секретное оружие, такое себе вундерваффе, которое может изменить ход войны. Комментируя то, что сказал Илларионов, нужно начать с его заявления, которое он сделал 20 или 21 февраля, когда сказал, что большой войны не будет, у Путина нет сил для большой войны. Поэтому к его прогнозам не надо относиться как к истине в последней инстанции, как минимум, и смотреть на них очень критично. Сознательно или несознательно, но заявление Илларионова стало частью большой информационно-психологической операции РФ против Украины. И эта информационная война продолжилась сегодняшней статьёй Медведчука в «Известиях», – прокомментировал Денисенко.

По его словам, эта информационно-психологическая война сводится к двум пунктам.

«Первое: нужно посеять страх среди украинцев, страх того, что будет какая-то невероятная новая война, то, чего мы ещё не видели, хотя я думаю, что ничего уже русские нового не могут нам показать, кроме количества мобилизованных. А вторая часть – уже медведчуковская – о том, что существует «партия мира», и она должна вынудить государство Украину сесть за стол переговоров, и будет у нас счастье. Попросту говоря, всё сводится к двум фразам. Первое: будет страшная война, какую вы ещё не видели, и поэтому надо бояться этого неизвестного. А с другой стороны, мы не хотим воевать до последнего украинца. И явно преувеличивая, гиперболизируя, русские будут разгонять этот тезис», – рассуждал «аналитик».

«Начался новый виток информационно-психологической операции против Украины. Она будет нагнетаться. Судя по всему, они строили эту схему последние несколько месяцев, и выстроили свою схему ботов, спикеров, вбросов, телеграм-каналов, и, собственно, в ближайшее время мы будем наблюдать достаточно серьёзные информационные всплески со стороны РФ», – заключил советник украинского главы МВД.