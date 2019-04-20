В Нацсовете по ТВ поставили Порошенко неуд

20.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Грязные приемы, к которым прибегают команды кандидатов в президенты Украины, отбивают всякое желание смотреть дебаты между ними.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу «Новое время» высказала бывшая тележурналистка и депутат ВР от «Нашей Украины, а ныне первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, отвечая на вопрос, пошла бы она смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины.

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«По-моему, вся предыдущая история нынешних выборов уже нивелировала дебаты как таковые. Язык ненависти, которому только поддают жару, технологии, не выдерживающие критики из‑за своей примитивности, и медийные утки — все это выплеснулось через край, и я уже не рассчитываю на вдумчивую полемику между кандидатами. И все теперь хотят скорейшего финального жесткого телешоу», – сказала чиновница.

По ее словам, за постановку на стадионе 14 апреля технологам Порошенко нужно ставить неудовлетворительную оценку.

«Заставить президента подтанцовывать, насмешливые песни, театральщина, оскорбительные слоганы, манипулятивные репортажи Прямого — все это отбило желание смотреть спектакль дальше», – резюмировала Герасимюк.

Напомним, что 14 апреля президент Порошенко устроил на стадионе дебаты с самим собой.