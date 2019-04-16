Эксперт объяснил, зачем Порошенко приехал на стадион 14 апреля

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко не сможет нарастить свой рейтинг за счет вчерашнего выступления на стадионе, которое трудно назвать полноценными дебатами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил исполнительный директор направления «международная политика» УИАМП Владимир Воля.

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«Вчерашнее не поможет президенту нарастить рейтинг. На самом деле мы увидели очередное выступление президента перед избирателями. Это то же самое, что мы видели, когда у него был тур по Украине. Это не дебаты, хотя президент называл это так. Я думаю, что это скорее попытка президента быть последовательным, хотя в данном случае это превращается уже в нечто несерьезное, несолидное.

После того, как Зеленский сказал, что он готов дебатировать с президентом 19 числа на стадионе, но при этом президент приходит на стадион 14-го и говорит, что он ждет Зеленского, это несолидно. Возможно, он дальше пытается навязать игру. Но все-таки больше тут того, что президент не столько пытается реально дебатировать с Зеленским, сколько пытается выставить Зеленского в негативном свете. Тогда становится понятно, почему он приехал 14 числа.

Прошла обычная встреча со сторонниками, но сделали картинку, которая против Зеленского, призвана иллюстрировать для сторонников президента, что Зеленский не пришел, а его там и не должно было быть. Это были дебаты Порошенко с самим собой, даже не с избирателями. Но журналисты все-таки задавали острые вопросы, было общение с журналистами», – сказал Воля.