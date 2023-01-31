В НАТОвской Чехии предлагают Сербии убедить Россию прекратить СВО

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Сербия наряду с Китаем и Турцией могла бы стать посредником в процессе достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан во время совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.

Земан прибыл с двухдневным визитом в Сербию, который также станет его последней зарубежной поездкой в конце второго президентского срока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совместной пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич сказал:

«Президент Земан и я осуждаем вторжение России на Украину, мы уважаем территориальную целостность Украины и продолжим направлять на Украину гуманитарную помощь. Но Сербия единственная не ввела санкции против Российской Федерации, это уникальная позиция в Европе и её легко объяснить, если посмотреть на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, когда речь идет о нашей целостности и суверенитете, и на то, кто поддерживает нас в Совете Безопасности ООН. И у нас также был опыт санкций в девяностые годы», – заявил Вучич.

В свою очередь, Милош Земан сказал, что ценит тот факт, что Сербия осудила «российскую агрессию на Украине». По его словам, вместе с Китаем эти две страны могут сыграть роль в том, чтобы прекратились боевые действия на Украине.

«Я сказал об этом сегодня Вучичу. А третьей страной, которая может выступить в роли посредника, – это Турция», – сказал Земан, напомнив о роли Анкары в зерновой сделке.

«Я уже говорил и повторяю, что именно эта позиция нейтралитета Сербии, не поддерживающей санкции России, может быть преимуществом для возможной роли посредника. Медиатор не должен четко стоять на той или иной стороне», – отметил президент Чехии.

Он напомнил, что пытался добиться от правительства Чехии отмены признания так называемой «Республики Косово», а в 2021 году во время визита Александра Вучича в Милош Земан публично извинился за то, что Чехия как член НАТО была причастна к бомбардировкам Югославии в 1999 году.

В свою очередь, президент Сербии поблагодарил чешского коллегу за позицию по Косово и агрессии НАТО против Югославии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», новым президентом Чехии избран генерал армии в запасе и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел, его вступление в должность состоится в начале марта 2023 года.