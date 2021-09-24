В небе над Косово появились сербские боевые вертолеты

24.09.2021 21:13 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Три вертолета Ми-35 ВС Сербии пролетели сегодня над районом у КПП «Яринье» на административной границе с Косово.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации три боевые машины ВС Сербии Ми-35 российского производства пролетели непосредственно над КПП «Яринье», где были сосредоточены боевики «косовского спецназа МВД» ROSU, а также протестующие против запрета автомобильных номеров Сербии косовские сербы.

По свидетельству очевидцев сербские вертолеты летали над административной границей несколько минут, собравшиеся сербы бурно приветствовали их, албанским же боевикам только и оставалось, что молча наблюдать за ними.

«Сербия сегодня сильна на международном уровне, и она больше не допустит нападений и преследований сербов, – заявил сегодня директор Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии Петар Петкович. – Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что ни «Буря», ни погромы с нашим народом более не случатся, были сказаны не просто так. Мы никому не угрожаем, мы не мстим, мы просто хотим, ​​чтобы наш народ имел право на жизнь».

Напомним, что с начала недели обстановка на севере Косово остается напряженной, после того, как Приштина отправила туда вооруженных до зубов боевиков, а местное сербское население перекрыло автотрассы в знак протеста против объявленного албанскими сепаратистами запрета на использование автомобильных номеров Сербии в крае.