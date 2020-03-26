В нефтяном противостоянии с РФ Лукашенко проиграл по деньгам

26.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Москва и Минск согласовали условия возобновления поставок нефти, которые лишь формально выгодны белорусской стороне.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее цена вопроса, из-за которого Москва и Минск не могут договориться о поставках нефти, оценивалась примерно в 240 млн долл. – 24 млн (тонн нефти) на 10 долл. (размер премии, который называли чиновники и представители нефтяного сектора). Однако уже сейчас очевидно, что Белоруссия сэкономит не столько, а может не сэкономить ничего», – отмечается в статье.

Газета указывает, что возможности белорусских НПЗ все равно ограничены 2 миллионами тонн в месяц, а это значит, что даже при самом благоприятном сценарии до конца года они смогут переработать максимум 18 миллионов тонн.

Кроме того, в мире из-за пандемии коронавируса снизилось потребление энергоресурсов и совершенно не факт, что Белоруссия сможет экспортировать нефтепродукты в прежних объемах.

«В общем, Лукашенко в нефтяном противостоянии выиграл психологически, но в деньгах Беларусь, пожалуй, даже проиграла», – приводит издание мнение эксперта Александра Класковского.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе над Россией в нефтяной войне.