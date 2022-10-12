В «незалежной» уже с надеждой ждут контрнаступления РФ – украинский политолог

12.10.2022  18:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Непрекращающиеся ракетные удары ВС РФ по военной и критической инфраструктуре Украины начинают укреплять украинцев во мнении, что единственное, что их может спасти от бесконечных обстрелов – это скорейшее наступление русской армии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Непрекращающиеся ракетные удары ВС РФ по военной и критической инфраструктуре Украины начинают укреплять украинцев...

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Он отметил, что если ракетные удары в понедельник были шоком, то на следующий день шок усилился, «потому что не было расслабления: ну, русские ответили, и хорошо. Ничего не хорошо – русские ответили и сегодня».

«А теперь логика такая (я цитирую одного там): если каждый день так будет, то когда же они (русские – ред.) начнут контратаковать? Им же 90 дней дали на то, чтобы частичную мобилизацию провести и людей подготовить.

Люди на Украине считают, когда же эти 90 дней наступят. То есть, какое количество дней вы ещё до этой атаки будете бомбить», – добавил Вакаров.

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