Новые удары и отключения: Россия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины

12.10.2022  13:22 (Мск)
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Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Россия продолжает третий день подряд наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.

Россия продолжает третий день подряд наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом, передает...

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«Очередная атака на [Днепропетровскую] область. Третий день русские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром русские ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушение. Спасатели укрощают пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование.

Экономим электрику! Дома, на работе. Везде, где можно ее экономить. Сейчас это очень важно», – пишет в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Валенитин Резниченко.

Похожие новости сообщает и его сумской коллега Дмитрий Живицкий.

«Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставалось 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации.

Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения», – пишет Живицкий.

При этом во Львове местные власти отчитались, что после вчерашних и позавчерашних российских ударов по энергетической инфраструктуре смогли полностью восстановить подачу электроэнергии, воды и работу транспорта.

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