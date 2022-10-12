Новые удары и отключения: Россия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины

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Новости Украины

Россия продолжает третий день подряд наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.

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«Очередная атака на [Днепропетровскую] область. Третий день русские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром русские ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушение. Спасатели укрощают пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование. Экономим электрику! Дома, на работе. Везде, где можно ее экономить. Сейчас это очень важно», – пишет в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Валенитин Резниченко.

Похожие новости сообщает и его сумской коллега Дмитрий Живицкий.

«Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставалось 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения», – пишет Живицкий.

При этом во Львове местные власти отчитались, что после вчерашних и позавчерашних российских ударов по энергетической инфраструктуре смогли полностью восстановить подачу электроэнергии, воды и работу транспорта.