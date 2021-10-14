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14.10.2021 21:28 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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В новой Госдуме никто не встал на защиту гражданина РФ, похищенного Украиной

Ни один из депутатов новой Госдумы сегодня на заседании не упомянул о вопиющем случае,...

Ни один из депутатов новой Госдумы сегодня на заседании не упомянул о вопиющем случае, произошедшем накануне в ЛНР, где украинская ДРГ выкрала гражданина РФ, после чего он подвергся издевательствам.

А ведь в новый состав парламента прошло как минимум два политика, претендующих на звание «главного по Донбассу» – это писатель Захар Прилепин и сопредседатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, которые обещали избирателям быть «голосами ЛДНР» в Госдуме.

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«Вы обратили внимание, ни один депутат из нововыбранной Госдумы не сделал официального заявления относительно похищенного и избитого укронацистами гражданина России из состава СЦКК ЛНР… выборы прошли. Больше никому ничего обещать не надо. Сиди, пять лет получай зарплату», – возмущается в своем блоге военный эксперт Владимир Орлов.

Правда, Прилепину получать зарплату в Думе не суждено – сегодня его полномочия были досрочно прекращены. Вопросов к Прилепину не поступило. Против выступил всего один депутат.

Прилепин написал заявление по собственному желанию. Он сделал это 12 октября – в первый день работы Госдумы нового созыва.

Также сегодня были прекращены полномочия еще двух депутатов. Они мотивировали свой отказ от мандатов уважительными причинами – назначениями на должности исполняющего обязанности губернатора и замминистра федерального правительства.

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