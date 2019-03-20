В новом году темпы вымирания украинцев увеличились в полтора раза

20.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжает ухудшаться демографическая ситуация и сокращается численность населения.

Об этом свидетельствуют последние данные Госстата Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Только за январь текущего года население Украины на 30,5 тысяч человек. При этом в январе прошлого года население уменьшилось на 21,5 тысячи человек.

“Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 45 живорожденных”, – отмечается в пресс-релизе статистического ведомства.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, согласно официальным данным, за 2018 год численность населения Украины уменьшилась на 233,2 тысячи человек.