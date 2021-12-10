В Новосибирске возмущены открытием сквера имени Тараса Шевченко

10.12.2021  22:55 (Мск), Новосибирск,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Конфликт, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В Новосибирске открыли сквер имени украинского писателя Тараса Шевченко.

Об этом на заседании профильной комиссии сообщил депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов, передает корреспондент «Политнавигатора».

В Новосибирске открыли сквер имени украинского писателя Тараса Шевченко. Об этом на заседании профильной...

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«На памятнике Тарасу Шевченко написано «Обнимемся, дорогие друзья». Хочу отметить, что у нас в городе слабо знают творчество Тараса Григорьевича, а надо бы. Потому что эта фраза явно не относилась к москалям, к которым мы все и относимся», – сказал он.

Также он зачитал несколько русофобских стихов «главного украинского поэта».

«Тарас Шевченко достаточно негативно употреблял слово «москаль», сто раз использовал это слово в своих произведениях применительно к русским.

Далее – он поддерживал борьбу кавказских народов против власти Москвы», – сказал Антонов.

Однако другие члены комиссии с Антоновым не согласились – они заявили, что под «москалями» Тарас Шевченко имел в виду москвичей и российских помещиков, с которыми боролся. К жителям Новосибирска это обращение не относится.

«Тарас Шевченко использовал слово «русский» два раза – применительно к древней Руси, и не более того. Он русскоязычный, но не русский», – пояснил Антонов.

Депутат добавил, что этот памятник украинскому поэту ставили три года, в городе даже проходили акции протеста – многие жители оказались недовольны таким «соседством».



Присвоение скверу имени украинского поэта также прокомментировал глава отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков

«Действительно, ведь Тарас Григорьевич сыграл важнейшую роль в судьбе города, на месте которого первое поселение появилось спустя 32 года после его смерти.

А ведь это последовательная программа украинизации Новосибирска», – написал он в Facebook.

Он напомнил, что в Новосибирске в 2015 году открыли памятник Шевченко, а в 2016 году – открыли библиотеку имени украинского писателя.

«Важно отметить, что по числу памятников и улиц, воспетый украинствующей советской властью Шевченко немногим уступает вездесущим Ленину и Кирову, и в дополнительном прославлении вряд ли нуждается», – добавил глава отдела Украины Института стран СНГ.



В комментарии «ПолитНавигатору» Иван Скориков обвинил в прославлении Тараса Шевченко местных украинских националистов и отметил как вполне естественные – симпатии к «кобзарю» со стороны депутатов КПРФ.

«Это инициатива местной украинской национальной культурной автономии, она там достаточно мощная, деятельная, активная, лоббистская. А то, что это приняли – вполне возможно, что это коммунисты. Для них Шевченко – борец с царизмом, защитник крестьянства. Вполне может быть», – рассказал Скориков.

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